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اخبار رياضية > 4 استادات جديدة بتصاميم عالمية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد
03/10/2018   10:04 ص

4 استادات جديدة بتصاميم عالمية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

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عقد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اجتماعًا بمقر إقامته في نيويورك مع عددٍ من مسؤولي البنوك السعودية؛ لبحث مقترح بناء 4 ملاعب جديدة بتصاميم عالمية.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية بحضور مسؤولي البنوك والتي سيتم من خلالها بناء 4 استادات رياضية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

ولفتت إلى أن رئيس الهيئة العامة طلب من إدارات الأندية خلال الاجتماع إعداد التصاميم اللازمة لهذه الملاعب.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الملاعب الأربعة ستكون تصميماتها على غرار ملعب مرسيدس الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة أن رئيس هيئة الرياضة يسعى لأن تكون تلك الملاعب جاهزة قبل عام 2022.

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4 استادات جديدة بتصاميم عالمية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

اخبار رياضية
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