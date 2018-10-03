تركي آل الشيخ يطالب الهلال بمحاسبة عموري على تجاوزه بحق نادي العين الإماراتي

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ نادي الهلال بمحاسبة لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، بعد ما وصفه بتجاوز اللاعب بحق ناديه السابق العين الإماراتي.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولاً التجاوز على نادي العين الشقيق”.
وكان عموري قد اتهم في لقاء تلفزيوني رئيس نادي العين الإماراتي بمحاولة تشويه صورته بشكل سلبي، وكشف أنه اتصل بمسؤولي النادي خلال فترة الـ6 أشهر التي يحق له التفاوض مع أي نادٍ لكنهم لم يردوا على اتصالاته.