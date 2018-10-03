فيديو يوثق سرقة لصين لمحل تجاري بجدة.. والجهات الأمنية تطيح بهما

وثّق مقطع فيديو مُلتقط بواسطة كاميرا مراقبة، عملية سرقة قام بها لصان لأحد المحلات التجارية في محافظة جدة قبل أيام، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين.
وأظهر الفيديو الذي يعود تاريخه ليوم 20 من شهر سبتمبر الماضي، اللصين وهما يقومان بكسر قفل باب أحد المحلات التجارية، ليدخل أحدهما إلى الداخل من أجل السرقة ويتولى الآخر مسؤولية مراقبة الموقع من الخارج.
وأبان الفيديو، أحد اللصين وهو يسرق أموالاً من “كاونتر” المحاسبة، إلى جانب بطاقات شحن وجهاز جوال، قبل أن يتواصل مع زميله الذي ساعده على الخروج من المحل، ويسارعان إلى الهروب من الموقع.
بدورها ألقت الجهات الأمنية وفقاً لـ”سبق”، القبض على اللصين؛ حيث اتضح أنهما مقيمان من جنسية عربية، وجرى تسليمهما إلى الشرطة، واعترفا بعملية السرقة والقيام بسرقات أخرى.