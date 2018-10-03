تركي آل الشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجنة إشرافية على الألعاب القتالية برئاسة سعود القحطاني

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرارًا بتأسيس لجنة إشرافية عليا للألعاب القتالية باللجنة الأوليمبية السعودية، برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني.
وتتضمن مهام اللجنة الارتقاء بهذه الألعاب وتطوير الاتحادات التي تضمها، والسعي لإيجاد أفضل الآليات العلمية والعملية للاستفادة من المواهب وصقل قدرات الموهوبين، والسعي لتهيئة وإعداد جيل من الأبطال لتمثيل المملكة خير تمثيل. وفق “أخبار 24”.
وسترتبط الاتحادات الرياضية لألعاب الكاراتيه والتايكوندو والجودو والجوجيتسو والمصارعة والملاكمة وفنون القتال المتنوع بهذه اللجنة الإشرافية، والتي ستكون مرجعيتها اللجنة الأوليمبية السعودية.
من جانبه، وجّه تركي آل الشيخ الشكر لسعود القحطاني على موافقته رئاسة اللجنة، والتي أكد أنها تهدف لصناعة جيلٍ جديد من الأبطال بهذه الألعاب.