مصادر: العثور على جثمان الطيار السعودي “المطيري” المُختفي في إسبانيا منذ أبريل الماضي

أفادت مصادر أن السلطات الإسبانية عثرت على جثـة الطيار السعودي عمر المطيري، المفقود منذ أبريل الماضي، مبينةً أن الجثمان عُثر عليه في شواطئ مدينة ملقا الإسبانية.
وبيّنت المصادر أن السلطات الإسبانية أبلغت أسرة الطيار عمر المطيري بتشريحها جثمانه والتأكد منه وإنهاء كل الإجراءات اللازمة؛ تمهيدًا لنقله إلى المملكة.
وكانت سفارة المملكة لدى إسبانيا قد أصدرت بیانًا ذكرت فیه بعد اختفاء الطيار منذ عدة شهور، فإن الحارس المدني الإسباني في برشلونة أرسل إفادة إلیھا يوم 4 أبريل الماضي بسقوط المواطن عمر المطیري من على متن الباخرة، أثناء عودتھا إلى برشلونة بعد قرب انتھاء الرحلة البحرية. وفق “أخبار 24”.
فيما أصدرت بیانًا إلحاقیًا تؤكد فیه رغبة عائلته بقیام المحامي المكلف من قِبلھا باتخاذ الإجراءات القانونیة تجاه ما تضمنته نتائج التحقیقات بما فیھا مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في الباخرة وقت الحادثة.