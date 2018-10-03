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أخبار محلية > ممرضة تفاجأ بصدور 137 حكم تنفيذ ضد شركة مسجلة باسمها لا تعرف عنها شيئاً
03/10/2018   9:58 ص

ممرضة تفاجأ بصدور 137 حكم تنفيذ ضد شركة مسجلة باسمها لا تعرف عنها شيئاً

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اشتكت ممرضة سعودية من صدور 137 حكمًا قضائيًا من محاكم تنفيذ ضد شركة مُسجلة باسمها دون أن تعلم عنها شيئًا.

وأوضحت الممرضة “سمية جدع” أن 9 محاكم تنفيذ بالرياض وجدة والأحساء وبريدة وحفر الباطن والعرضية والشمالية والخبر والدمام، أصدرت طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية بملايين الريالات ضد تلك الشركة في أحكام واجبة النفاذ، مشيرةً إلى أنها لا تمتلك أي شركة أو نشاط تجاري، خاصةً أنها موظفة حكومية.

وبيّنت جدع وفقاً لـ”عكاظ”، أن خدماتها أوقفت من المحاكم وباتت مهددة بالسجن، موضحةً أن ذنبها الوحيد هو تطابق رقم هويتها في بطاقة الأحوال لرقم سجل الشركة المنفذ ضدها والتي صدرت عليها الأحكام.

بدوره، قال المدير العام لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المهندس عبدالإله بن مشيط، إنه تبيّن بالفعل عدم وجود سجلات تجارية باسم تلك المواطنة، مشددًا على أن إسقاط اسمها من المطالبات القضائية أمرٌ يعود للجهات القضائية المختصة بتلك الدعاوى.

ممرضة تفاجأ بصدور 137 حكم تنفيذ ضد شركة مسجلة باسمها لا تعرف عنها شيئاً

أخبار محلية
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