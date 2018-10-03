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أخبار محلية > بالفيديو.. المصلح: كتابة الكلام البذيء على وسائل التواصل إثم كقوله باللسان
03/10/2018   9:57 ص

بالفيديو.. المصلح: كتابة الكلام البذيء على وسائل التواصل إثم كقوله باللسان

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أكد أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن كتابة الكلام البذيء عبر الواتساب أو أي وسيلة للتواصل الاجتماعي، يعد إثمًا كقوله باللسان.

وأوضح الشيخ المصلح في لقاء له ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً”، يشمل ما تلفظ به الإنسان وما خطه بنانه، فما تكتبه اليد كما ينطقه اللسان.

وأضاف أن تعاملات الناس هذه الأيام الكتابية أكثر من القولية، فينبغي على الإنسان أن يتجنب الفاحش من القول، فسباب المسلم فسوق سواء كان مكتوبًا أو ملفوظًا.

بالفيديو.. المصلح: كتابة الكلام البذيء على وسائل التواصل إثم كقوله باللسان

أخبار محلية
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