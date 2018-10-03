حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات وأجزاء عدد من المناطق.
واضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن يشمل تأثير الأحوال الجوية المذكورة مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على كلٍ من تبوك والقريات وطريف، وقد تمتد إلى سكاكا وعرعر.