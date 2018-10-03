ناصر القصبي لعمر السيف: أنت رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس “الثقافة والسجون”

انتقد الفنان ناصر القصبي، رئيس جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر السيف، بعد تصريحه عشية إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب، بتوقيع شراكة مع المديرية العامة للسجون، مشيرًا إلى أنه رئيس جمعية الفنون وليس السجون.
وكتب القصبي في تغريدة له على “تويتر”: “خبر عظيم، جمعية الثقافة والفنون تعلن إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية، يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت”، مضيفًا: “وإن جاء متأخراً يظل عظيماً، ولكن عكر صفو هذا الإنجاز، تعليق رئيس الجمعية الدكتور عمر السيف”.
وأضاف: “أول ما قال رئيس جمعية الثقافة والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون، في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا”، متسائلاً: “هذا هو دوركم؟”.
وختم القصبي حديثه قائلاً: “أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون، وليس جمعية الثقافة والسجون”.