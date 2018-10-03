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أخبار محلية > “الحياة الفطرية” تضبط وتزيل شباكا نصبها مخالفون لصيد الطيور بسواحل مكة المكرمة
03/10/2018   9:51 ص

“الحياة الفطرية” تضبط وتزيل شباكا نصبها مخالفون لصيد الطيور بسواحل مكة المكرمة

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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن أفراداً من قوة حماية المناطق المحمية التابعة لها والمكلفين بتطبيق حظر الصيد على سواحل منطقة مكة، ضبطوا مخالفات صيد تتعلق بصيد الطيور تتمثل في شباك منصوبة في أحد المواقع.

وأضافت الهيئة أن الفريق أزال الشباك المخالفة وحرر محاضر بالمخالفات، وسلم المضبوطات إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات والتحريات.

يذكر أن ضبط هذه المخالفات يأتي انسجاماً مع ما أعلنته الهيئة السعودية للحياة البرية مؤخراً، بالبدء في تطبيق برنامج حظر صيد الطيور على سواحل البحر الأحمر بطول 600 كم وعمق 20 كم، أي في كامل سواحل منطقة مكة على البحر الأحمر، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

الحياة الفطرية

وفق “أخبار 24”.

“الحياة الفطرية” تضبط وتزيل شباكا نصبها مخالفون لصيد الطيور بسواحل مكة المكرمة

أخبار محلية
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