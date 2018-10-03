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أخبار محلية > “العمل” تودع 74 مليون ريال في حسابات لجان أهلية بمختلف مناطق المملكة
03/10/2018   9:52 ص

“العمل” تودع 74 مليون ريال في حسابات لجان أهلية بمختلف مناطق المملكة

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 74.18 مليون ريال إعانات دعم في حسابات 423 لجان أهلية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي 1439هـ

وذكر المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس الحجاب الحازمي، إن المبالغ المودعة في حسابات اللجان الأهلية توزعت على 50 ألف ريال إعانة تأسيسية، و74.133.975 ريالاً إعانة برامج وأنشطة.

وقدم المهندس الحازمي شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجان الأهلية.

وزارة العمل

وفق “أخبار 24”.

“العمل” تودع 74 مليون ريال في حسابات لجان أهلية بمختلف مناطق المملكة

أخبار محلية
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