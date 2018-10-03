بالأسماء.. “التعليم” تدعو 831 متقدماً ومتقدمة للمطابقة على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، عن دعوة 831 متقدما ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 – 24 محرم 1440هـ.
وحدّدت الوزارة متطلبات المطابقة التي يجب على المتقدمين والمتقدمات إحضارها معهم في أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الوزارة أنه بالنسبة للحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل، فيما يتطلب من الحاصلات على الدبلوم التربوي إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلًا غير تربوي.
وأكدت الوزارة أنه في حال لم يتم حضور المطابقة في الفترة المحددة سيُعتبر ذلك عدولًا عن الرغبة في التوظيف، مشيرة إلى أن الدعوة للوظيفة لا تعني الترشيح النهائي.