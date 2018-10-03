شاهد.. شاب سعودي يتقن ثماني لغات.. وعمل مترجماً في عدة أندية سعودية

التقى برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية” بالشاب السعودي مشاري الغامدي الذي تخصص في اللغات الأجنبية وأتقن عدداً منها.
وقال الغامدي إن بدايته كانت عندما سافر إلى نيوزيلندا ودرس فيها المرحلتين المتوسطة والثانوية، واستطاع من خلال دراسته اكتساب اللغة الإنجليزية، فقرر بعد ذلك دراسة اللغة الإسبانية في إحدى دول أمريكا اللاتينية.
وعند وصوله إلى تشيلي، لم يكتفِ بدراسة الإسبانية فقط كما كان يخطط له؛ إذ تخصص في دراسة اللغات وأتقن البرتغالية كذلك، إضافة إلى الإيطالية والفرنسية ولغة الإشارة.
وقال الغامدي إنه عمل مع عدة أندية سعودية، من بينها نادي الوحدة ونادي الأهلي، ويتركز عمله في الترجمة الفورية من لغات اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب إلى اللغة العربية والعكس.
#مشاري_الغامدي .. شاب حول هوايته إلى إتقان 8 لغات والعمل كمترجم فوري#ساعة_شباب#خليجية pic.twitter.com/VdIEtHShQC
— ساعة شباب (@sa3etshabab) ١ أكتوبر ٢٠١٨