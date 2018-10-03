نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. شاب سعودي يتقن ثماني لغات.. وعمل مترجماً في عدة أندية سعودية
03/10/2018   12:42 ص

شاهد.. شاب سعودي يتقن ثماني لغات.. وعمل مترجماً في عدة أندية سعودية

+ = -
352

التقى برنامج “ساعة شباب” المذاع على قناة “روتانا خليجية” بالشاب السعودي مشاري الغامدي الذي تخصص في اللغات الأجنبية وأتقن عدداً منها.

وقال الغامدي إن بدايته كانت عندما سافر إلى نيوزيلندا ودرس فيها المرحلتين المتوسطة والثانوية، واستطاع من خلال دراسته اكتساب اللغة الإنجليزية، فقرر بعد ذلك دراسة اللغة الإسبانية في إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وعند وصوله إلى تشيلي، لم يكتفِ بدراسة الإسبانية فقط كما كان يخطط له؛ إذ تخصص في دراسة اللغات وأتقن البرتغالية كذلك، إضافة إلى الإيطالية والفرنسية ولغة الإشارة.

وقال الغامدي إنه عمل مع عدة أندية سعودية، من بينها نادي الوحدة ونادي الأهلي، ويتركز عمله في الترجمة الفورية من لغات اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب إلى اللغة العربية والعكس.

شاهد.. شاب سعودي يتقن ثماني لغات.. وعمل مترجماً في عدة أندية سعودية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.