“الجمارك” تكشف ملابسات اعتداء مهرب على أحد موظفيها.. والقبض على المعتدي

كشفت الجمارك السعودية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، ملابسات اعتداء أحد المسافرين على مراقب جمركي بمنفذ الحديثة بالقريات، مشدّدةً على أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي حالة اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض لها أي من منسوبيها.
وأوضحت أنه أثناء أداء أحد منسوبيها لعمله وذلك بتفتيش إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر الجمرك، اتضح له وجود “ممنوعات” مع قائد المركبة، وعند قيام رئيس الفترة ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المهرب والممنوعات التى تم ضبطها، قام المهرب بالاعتداء عليه بالضرب. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن الأمر أدّى إلى حدوث إصابات متوسطة للموظف استدعت نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، كما أن الجهات الأمنية فى المنفذ قامت في نفس الوقت بإلقاء القبض على المعتدي وإيقافه لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت الجمارك إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا الاعتداء “الهمجي” الذي تعرّض له الموظف، مضيفةً أنها تتابع بحرص بالغ إجراءات التحقيق في الواقعة حتى ينال المعتدي أقصى العقوبات اللازمة لردع مثل تلك الحالات.