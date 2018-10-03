بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء في قصر اليمامة

عَقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسته في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخذ حيالها عددًا من الإجراءات.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يُبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء في تطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وتضمن القرار أن تُشكل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشرًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ 17/ 10/ 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجَّه حيالها بما رآه.
وفق “أخبار 24”.