بالفيديو.. ماجد عبدالله: دخلنا موسوعة “جينيس” في تغيير مدربينا.. و”بيتزي” مدرب غير واثق من نفسه

انتقد أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأرجنتيني خوان أنطوان بيتزي، واصفا إياه بأنه غير واثق من نفسه، وساخرا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحقيق رقم قياسي يؤهله لدخول موسوعة “جينيس” بسبب تغيير المدربين.
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة (سبورت 360) قبيل انطلاق بطولة كأس آسيا في دولة الإمارات في يناير 2019، متحدثا عن حظوظ المنتخب السعودي فيها.
وأوضح أن “بيتزي” مدرب المنتخب السعودي تصريحاته متضاربة، حيث تعهد في البداية بالمنافسة على لقب البطولة القادمة، ثم عاد وأكد صعوبة المنافسة في مجموعته رغم تكوّنها من منتخبات لم تتأهل لآخر نسختي كأس عالم ولم يتجاوز تصنيفها العالمي المركز الـ77.
وقال ماجد: “المدرب الذي يقول شيئاً وعكسه في نفس الوقت يعني أنه مدربٌ غير واثقٌ في نفسه”، مضيفا: “إن تغيّر برنامجك التدريبي بين الحين والآخر، فستعاني، ففي السابق كان يحتفظ المنتخب بين العام والآخر بمجموعة لاعبين ثابتة، (غير الآن) “.
وانتقل ماجد عبدالله للحديث عن كثرة تغيير مدرب المنتخب الأول بقوله: “أظننا دخلنا موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية في تغيير مدربينا، إذ كان يمكث المدرب سنتين أو ثلاث في السابق غير الآن، فإن أردت الحفاظ على صورتك كبطل عليك التحلّي بالاستقرار”.
وحول رأيه في نادي النصر وتذبذب مستواه منذ تحقيقه اللقب مرتين متتاليتين بعد عام 2015، قال: “على البطل الّا يتغيرّ بذاته، وأنه يهتم بنفسه لأن ينافس على الأقل، فبعد لقبي الدوري للنصر حصل معه ذلك لذك هبط مركزه على مر السنوات” مستطردا بقوله: “إلا أنه يبلي بلاءً حسناً هذا العام، لذلك أرى أنه عائد للبطولة”.