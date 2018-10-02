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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تحذّر من بيع وتداول كافة أنواع التبغ غير المدخن
02/10/2018   9:10 م

“الغذاء والدواء” تحذّر من بيع وتداول كافة أنواع التبغ غير المدخن

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من بيع وتداول كافة أنواع التبغ غير المدخن خصوصًا مادتي السويكة والشمة اللتين أكّد على منع تداولهما الأمر السامي.

وأوضحت الهيئة أن المادتين تندرجان تحت أنواع التبغ الممضوغ، والتي تنتشر تحت أسماء: “قوتكا”، “السعوط”، “القرحة”،”البردقان”، “التمباك”، “السفة”، “الحقة”، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكانت الهيئة أُسند إليها مؤخراً مهام منتجات التبغ وفحصها وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمنتجات التبغ.

“الغذاء والدواء” تحذّر من بيع وتداول كافة أنواع التبغ غير المدخن

أخبار محلية
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