بالصور.. استمرار إطلاق السجناء المعسرين من سجون محافظة الطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، عن استمرار الإدارة العامة للسجون بالمنطقة في إطلاق السجناء المعسرين في سجون الطائف ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
وأوضحت أن وكالة الإمارة للحقوق تتابع مع إدارة السجون إطلاق الدفعة الثانية من السجناء في محافظة الطائف؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت بالتزامن مع زيارة ولي العهد للمحافظة لرعاية الحفل الختامي لمهرجان الهجن.
وكانت إدارة السجون قد شرعت مطلع هذا الأسبوع في إطلاق السجناء المعسرين، حيث شهد يوم الأحد الماضي إطلاق أولى الدفعات من سجون المحافظة.
وفق “أخبار 24”.