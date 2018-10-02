نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. استمرار إطلاق السجناء المعسرين من سجون محافظة الطائف
02/10/2018   9:07 م

بالصور.. استمرار إطلاق السجناء المعسرين من سجون محافظة الطائف

+ = -
287

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، عن استمرار الإدارة العامة للسجون بالمنطقة في إطلاق السجناء المعسرين في سجون الطائف ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وأوضحت أن وكالة الإمارة للحقوق تتابع مع إدارة السجون إطلاق الدفعة الثانية من السجناء في محافظة الطائف؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت بالتزامن مع زيارة ولي العهد للمحافظة لرعاية الحفل الختامي لمهرجان الهجن.

وكانت إدارة السجون قد شرعت مطلع هذا الأسبوع في إطلاق السجناء المعسرين، حيث شهد يوم الأحد الماضي إطلاق أولى الدفعات من سجون المحافظة.

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. استمرار إطلاق السجناء المعسرين من سجون محافظة الطائف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.