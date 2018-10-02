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أخبار محلية > مجهولون يقتحمون بنكاً بـ”أبو عريش” ويفرون قبل سرقته.. و”شرطة جازان” تعلق
02/10/2018   9:06 م

مجهولون يقتحمون بنكاً بـ”أبو عريش” ويفرون قبل سرقته.. و”شرطة جازان” تعلق

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أقدم مجهولون على اقتحام أحد البنوك المحلية بمحافظة أبو عريش بغرض سرقته، فجر اليوم (الثلاثاء)، فيما أكدت مصادر أن المحاولة باءت بالفشل. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت المصادر أن مجهولين اقتحموا أحد البنوك المحلية بمحافظة أبو عريش بعد كسر الباب الأمامي بواسطة أداة حادة، مشيرين إلى أن انطلاق أجهزة الإنذار بصافراتها جعل اللصوص يلوذون بالفرار قبل إتمام عملية السرقة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف الحكمي، أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث، مبينا أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي حول الواقعة في وقت لاحق.

مجهولون يقتحمون بنكاً بـ”أبو عريش” ويفرون قبل سرقته.. و”شرطة جازان” تعلق

أخبار محلية
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