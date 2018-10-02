بعد عشرة أيام.. دخول فترة “الوسم” المناخية وتحسن الأجواء وترقب المطر

يحين في منتصف شهر أكتوبر الجاري، تحديداً في اليوم الثاني عشر الموافق 3 صفر 1440هـ، وقت دخول الفترة المناخية المعروفة بـ”الوسم”، وفق ما أكده خبراء في الطقس.
ويستمر موسم الوسم نحو شهرين، ويتحسن خلاله الجو ويميل إلى الاعتدال والبرودة، وتزداد فيه فرص هطول الأمطار. وفق “أخبار 24”.
وأطلِق على هذا الفترة اسم “الوسم”؛ لما تظهره الأمطار التي تهطل فيها – بإذن الله – من آثار على الأرض؛ إذ تسم الصحاري بالخضرة والنبات، ويظهر الغطاء النباتي.
وتتوسط هذه الفترة ما بين “سهيل” و”المربعانية”؛ وتنتشر في هذه الفترة الأمراض الخريفية على الرغم من كون الأجواء لطيفة؛ بسبب التغير في الطقس وقرب دخول الشتاء.