“النقل العام”: شركات متخصصة تدرس جدوى إدخال الـ”هايبر لوب” إلى المملكة

كشفت هيئة النقل العام عن أنها تعمل بالتنسيق مع شركات متخصصة على دراسة الجدوى الاقتصادية لإدخال النقل الحديث الذكي “هايبر لوب” إلى المملكة، ومعرفة إمكانية إيجاد خدمة النقل بـ”هايبر لوب” في المملكة.
وأكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح -وفقًا لـ”اليوم”- أن الدراسة ما زالت جارية، وعند الانتهاء منها ينظر في مدى الحاجة إلى إيجاد وسيلة النقل الذكي والسريع “هايبر لوب” في المملكة، والتي تعد من أحدث وسائل النقل في العالم.
يذكر أن وسائل النقل الذكي، هي كبسولات من الألمنيوم تسير بالركاب داخل أنابيب من الصلب بين محطتين، وهي أكثر أمنًا وسلامة للركاب، كونها لا تتأثر بالأحوال الجوية أو حالة الطقس، وكل كبسولة مزودة ببطارية أو بطاريتين من بطاريات “الليثيوم آيون” تمكنها من بلوغ وجهتها بكل يسر.
كما تعد تقنية النقل بـ”الهايبر لوب” هي الأقل كلفة، والأكثر سرعة، إذ تسير بسرعة 1200 كم في الساعة، وهي سرعة تفوق سرعة الصوت، وهي الأكثر أمنًا لأن الكبسولة تسير على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجوانب الأنبوب بفعل الحقل المغناطيسي الذي يولده موتور كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.