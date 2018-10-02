إنهاء تكليف مسؤول بتعليم جازان وقائد مدرسة بسبب ضعف تفعيل متابعة الانضباط المدرسي

أعفى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة وقائد مدرسة ثانوية أهلية، وذلك على خلفية ضعف تفعيل ومتابعة إجراءات الانضباط المدرسي بإحدى المدارس الأهلية.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن مدير تعليم جازان أصدر قرارًا بإنهاء تكليف مدير مكتب التعليم الأهلي وقائد مدرسة ثانوية أهلية، وذلك انسجامًا مع توجيهات الوزارة الخاصة بضرورة الاهتمام بالانضباط المدرسي وتطبيق البرامج والإجراءات المتعلقة به، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المتحدث، أن قرار الإعفاء جاء عقب الغيابات المتكررة لطلاب المدرسة المشار إليها، مؤكدًا أن قرار مدير تعليم جازان تصمن إسناد وضع الاختبارات لطلاب المدرسة في بعض المواد إلى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مؤكدًا أن اللجان المختصة تعمل على متابعة سير الدراسة بالمدارس الأهلية بالمنطقة.