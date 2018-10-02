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أخبار محلية > تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن قتـل والديه وطعن شقيقه وشقيقته
02/10/2018   3:45 م

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن قتـل والديه وطعن شقيقه وشقيقته

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نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً في مواطن قتـل والده ووالدته بمنطقة الحدود الشمالية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن المواطن هاني ربيع بن ماضي الرويلي أقدم على قتـل والديه، وذلك بضربهما بحديدة وطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما، إضافه إلى قيامه بالاعتداء على شقيقه عبدالعزيز وشقيقته تهاني بالضرب والطعن.

وأضاف البيان أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب اليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً. وفق “أخبار 24”.

وأُيد الحكم من كلٍ من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن قتـل والديه وطعن شقيقه وشقيقته

أخبار محلية
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