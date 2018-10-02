بلدية وادي الدواسر تعلق على واقعة وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بإحدى معداتها

أعلنت بلدية محافظة وادي الدواسر أنها ستصدر بياناً توضيحياً حول حـادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة للأمانة أثناء قيامها برفع تجهيزات الاحتفال باليوم الوطني.
وأكدت البلدية أنها تتابع التحقيقات منذ وقوع الحادث، وستصدر بياناً رسمياً لكشف كافة الأمور فور انتهاء التحقيقات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة.
وكان شقيق الشاب قال إنه تقدم بخطاب لمحافظ وادي الدواسر، طالب فيه بتشكيل لجنة عاجلة لمحاسبة الشركة المتسببة في وفاة شقيقه، واتهمها بالتهاون هناك وعدم وضع لوحات تحذيرية، فيما وجه المحافظ بطلب إفادة الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وكان الشاب يقود مركبته من نوع “هايلوكس” وهو في طريقه إلى الكلية التقنية بشرق المحافظة حيث يدرس بها، فارتطمت مركبته بقوة بشاحنة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية، عندما كانت متوقفة في الطريق لإزالة الأعلام الوطنية من أعمدة الإنارة، فتوفي الشاب على الفور واحتجز داخل السيارة حتى حضر الدفاع المدني وأخرج جثته.
وكانت بلدية وادي الدواسر تقدمت بالتعازي لأسرة الشاب الفقيد داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.