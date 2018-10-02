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أخبار محلية > الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف نسائية عن طريق النقل أو الترقية
02/10/2018   3:43 م

الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف نسائية عن طريق النقل أو الترقية

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لشغل وظائف بكوادر نسائية سعودية، وذلك عن طريق النقل أو الترقية من جهات حكومية أخرى.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن الوظائف المطلوبة تشمل: وظيفة اخصائي أمن وسلامة في المرتبة العاشرة للعمل بمقر المديرية بالرياض، ووظيفة باحث أمن وسلامة في المرتبة السادسة للعمل بالرياض أيضاً.

ودعت المديرية المواطنات الراغبات اللائي تتوافر فيهن الشروط والخبرات العملية اللازمة للوظائف المعلنة لإرسال السيرة الذاتية عبر الرابط الإلكتروني abb244@998.gov.sa اعتباراً من اليوم الثلاثاء 22/1/1440هـ الموافق 2 أكتوبر 2018، ولمدة 10 أيام. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الإعلان أن القبول في الوظائف المعلنة سيكون وفق شروط وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وألا يقل مؤهل المتقدمة عن الدرجة الجامعية، وأن تمتلك الخبرة العملية في مجال الوظيفة المتقدمة لها، وأن تكون المتقدمة قابلة للنقل في نفس المرتبة المعلن عنها أو مرتبة أقل بدرجة واحدة، بشرط أن تكون مستحقة للترقية.

الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف نسائية عن طريق النقل أو الترقية

أخبار محلية
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