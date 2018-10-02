“مدني الرياض” يكشف ملابسات نشوب حريق في محول بإحدى محطات الكهرباء

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض عن ملابسات الحريق الذي نشب أمس (الإثنين) في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بحي النفل شمال العاصمة.
وأوضح الدفاع المدني أنهم تلقوا بلاغاً الساعة الثالثة مساء أمس بنشوب الحريق لتتم مباشرة البلاغ على الفور، واتضح أن الحريق شمل محولين سعة 500 كيلو فولت، ويحتوي المحول الواحد على 125000 لتر من الزيت.
وأضاف أن الأمر تطلب إجراءات فنية في عملية الإطفاء تمثلت في التأكيد من فصل تيار الضغط العالي من الموقع لتحقيق درجة أمان لعملية الإخماد والمكافحة، كما تم العمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة بما يحقق درجة أمان لدخول رجال الإطفاء للموقع ثم مرحلة تبريد وعزل لشعلة الحريق. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الدفاع المدني أنه جرى بعد ذلك التبريد المستمر لخزانات الزيت لخفض درجة الحرارة فيها إلى ما دون درجة الاحتراق، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المتوقعة للزيت نتيجة الحريق وصلت لأرقام عالية يخشى معها معاودة الحريق، الأمر الذي تطلب استمرار أعمال التبريد التي لا تزال مستمرة.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء عملت على إعادة التيار المنقطع لجميع الأحياء التي تضررت بالانقطاع، جراء الحريق.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء اعتذرت عن الانقطاع في التيار الكهربائي الناتج عن الحريق، وأعلنت تشكيل فريق فني من المهندسين والصيانة للوقوف على أسبابه.