بالفيديو.. “الضمان الصحي”: تأمين العاملين وأسرهم يشمل جميع الزوجات وليس زوجة واحدة

شدد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، على أن التأمين الصحي للعاملين وأفراد أسرهم يجب أن يشمل جميع زوجات المؤمّن له وليس زوجة واحدة، في حال كان العامل معدداً.
وأوضح المعارك خلال حديثه في برنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن مجلس الضمان الصحي دوره التأكد من قيام صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديه، سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم.
وأشار إلى أن عبارة “أفراد أسرهم” تشمل جميع الأبناء مهما كان عددهم حتى سن 25 عاماً، كما تشمل جميع البنات دون استثناء حتى سن الزواج، منوهاً إلى أنه لا يحق لصاحب العمل أن يفرض على العامل المشاركة في دفع التأمين، بأن يؤمّن على إحدى زوجاته دون غيرها، أو يؤمّن على عدد معين من الأبناء دون غيرهم، ويترك للعامل مسؤولية دفع تكلفة التأمين على البقية.
وفق “أخبار 24”.