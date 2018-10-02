بينها المحاماة وتقنية المعلومات.. “العمل” تكشف عن الوظائف المستهدف توطينها

أكدت مديرة برامج التوطين النسائي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نورة الرديني، أن بيانات الوزارة أظهرت وجود عدد كبير من الخريجات المؤهلات لشغل وظائف الشؤون المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات والاتصالات والمحاماة، لذلك سوف يتم توطين هذه الوظائف تباعاً.
وأوضحت الرديني خلال حديثها في معرض “خطوة للتوظيف النسائي 2018″، أن الخريجات والخريجين الذين لم يسبق لهم العمل، يشكّلون 92 % من معدل البطالة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول من العام الجاري.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة “جلوورك” المنظمة للمعرض خالد الخضير، وفقاً لـ “الاقتصادية”، عن استقبال المعرض لأكثر من 46 ألف باحثة عن عمل خلال العام الماضي، وتوظيفه أكثر من 3600 سعودية، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة في المعرض ملزمة بتوظيف عدد من المتقدمات.
ولفت الخضير إلى أن فرص النساء كبيرة في قطاعات التجزئة والإعلام والعلاقات العامة والإعلان الرقمي، مبيناً أن المعرض يركز على توظيف السيدات بالدرجة الأولى، لزيادة نسب البطالة بينهن.