بعد واقعة طفل جدة.. مصادر: وزير التعليم يأمر بإغلاق مسابح المدارس ووضع خطة أمن وسلامة لها

قالت مصادر إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد وجّه بإغلاق جميع المسابح داخل المدارس التي لا يوجد بها خطة أمن وسلامة معتمدة؛ حتى يتم إيجاد خطة معتمدة لها، وذلك بعد واقعة غرق طفل في مدرسة بجدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن التوجيه شمل حصر جميع المسابح في المدارس الحكومية والأهلية، ورفع تقرير بها للإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم خلال أسبوعين.
وأضافت أن وزير التعليم شدد على الإدارات التعليمية بالالتزام بمعايير السلامة والجودة وعدم التساهل بها عند تنفيذ البرامج والفعاليات الموجهة للطلاب والطالبات، خاصة بعدما لوحظ من تساهل في إقامة فعاليات تفتقر لمعايير الجودة والسلامة.