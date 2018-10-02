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أخبار محلية > لعدم التكافؤ الديني.. رفض دعوى عضل رفعتها فتاة ضد شقيقها لرفضه شخصاً تقدم لخطبتها
02/10/2018   11:05 ص

لعدم التكافؤ الديني.. رفض دعوى عضل رفعتها فتاة ضد شقيقها لرفضه شخصاً تقدم لخطبتها

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أيدت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم حكماً برفض دعوى عضل تقدمت بها فتاة ضد شقيقها، لرفضه الزواج من شخص تقدم لها، بعدما رآه يعزف على آلة العود بأحد المخيمات في محافظة عنيزة.

واعتبرت محكمة الاستئناف، وفقاً لـ “عكاظ”، أن من حق شقيق المدعية رفض الزواج، لعدم “التكافؤ الديني” بين الفتاة والمتقدم لخطبتها، كونه يعزف الموسيقى، لافتة إلى أنه ليس هناك من حاجة لحضوره إلى المحكمة؛ كي يُثبت عدم التكافؤ.

وتقدم الخاطب الذي يعمل معلماً إلى الفتاة قبل 7 سنوات، ورغم موافقة عمها الأكبر على تزويجه، إلا أن شقيقها رفض ذلك؛ بحجة أنه رآه في إحدى المرات يعزف بآلة العود، وحينما لم يتقدم أحد لخطبة الفتاة طيلة تلك المدة، قرر المعلم التقدم مرة أخرى، لكن شقيق الفتاة أصرَّ على رفضه.

وتبلغ الفتاة من العمر 37 عاماً، وتحمل درجة الماجستير، وتعمل في منصب قيادي مرموق بإحدى المؤسسات، وقررت رفع دعوى عضل ضد شقيقها، وظلت القضية متداولة لمدة عامين في المحكمة، وأحضرت عدداً من الشهود من بينهم إمام مسجد وزملاء المعلم، للتأكيد على صلاحه واستقامته، إلا أن المحكمة رفضت دعوى العضل وأيدتها محكمة الاستئناف لعدم “التكافؤ الديني”.

لعدم التكافؤ الديني.. رفض دعوى عضل رفعتها فتاة ضد شقيقها لرفضه شخصاً تقدم لخطبتها

أخبار محلية
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