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أخبار محلية > “الإسكان” تنهي اعتماد 119 مخططاً سكنياً بمساحة 160 مليون متر مربع بجميع المناطق
02/10/2018   11:04 ص

“الإسكان” تنهي اعتماد 119 مخططاً سكنياً بمساحة 160 مليون متر مربع بجميع المناطق

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أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، أنه أنهى اعتماد 119 مخططاً سكنياً خلال العام الجاري 2018، بإجمالي مساحة بلغت أكثر من 159.6 مليون متر مربع، موزعة في جميع مناطق المملكة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المقدمة بـ19 مخططاً بمساحة تبلغ 32.7 مليون متر مربع، فمنطقة عسير بـ16 مخططاً بأكثر من 27 مليون متر مربع، ثم الرياض بـ15 مخططاً بمساحة 9.7 مليون متر مربع، فالباحة بـ12 مخططاً بمساحة 7.5 مليون متر مربع، بعدها المدينة المنورة بـ11 مخططاً بأكثر من 19.5 مليون متر مربع.

فيما أنهى المركز اعتماد 16 مخططاً سكنياً في منطقتي حائل والقصيم بمساحة 14 مليون متر مربع في القصيم و4.5 مليون متر مربع في حائل، و9 مخططات بمساحة 16.8 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، و6 مخططات بمساحة 4.3 مليون متر مربع في منطقة تبوك، و5 مخططات في جازان بمساحة تقارب 5 ملايين متر مربع.

وفي منطقة الجوف أنهى المركز اعتماد 5 مخططات بمساحة تجاوزت مليوني متر مربع، و3 مخططات في منطقة الحدود الشمالية بمساحة 7.9 مليون متر مربع، ومخططين في منطقة نجران بمساحة وصلت إلى 8.2 مليون متر مربع.

الإسكان

“الإسكان” تنهي اعتماد 119 مخططاً سكنياً بمساحة 160 مليون متر مربع بجميع المناطق

أخبار محلية
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