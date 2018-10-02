خادم الحرمين يوجه بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني؛ دعماً لمركزه المالي ولتعزيز قيمة العملة اليمنية.
وسبق أن أودعت المملكة 3 مليارات دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني لأجل دعم العملة في البلاد.
وينتظر أن تسهم هذه المنحة بالإضافة إلى المنح السابقة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق. وفق “أخبار 24”.
وتؤكد المملكة استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما يعود بالنفع على المواطن اليمني.