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أخبار محلية > بالصور.. الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ
02/10/2018   10:59 ص

بالصور.. الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

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النقوش أو الرسوم الصخرية في حائل، هي رسوم على واجهات عددٍ من الصخور في منطقة حائل في كل من جبة والشويمس، تعود لفترة العصر الحجري الحديث أي قبل ما بين 10 إلى 14 ألف سنة.

وتظهر في هذه الرسوم أشكال آدمية وأنشطة بشرية متنوعة، وحيوانات كان يستخدمها الإنسان ويصطادها، بينها الأبقار الوحشية والوعول والغزلان والنعام والماعز الجبلي، فيما تصور بعض هذه الرسوم ما يشبه الاحتفالات الجماعية أو الممارسات الدينية، بجانب معارك حربية ومبارزات ثنائية.

وتعد الرسوم الصخرية بحائل سجلاً مصوراً لفترات سابقة للتاريخ سجلها الإنسان، ووثق عبرها لحياته ونشاطاته في تلك الحقبة من التاريخ.

وكانت منظمة اليونسكو قد أدرجت موقع جبة غرب حائل وموقع الشويمس جنوب حائل لقائمتها للتراث العالمي، وبذلك ينضم هذان الموقعان الأثريان إلى كل من الدرعية ومدائن صالح وجدة التاريخية المدرجة من قبل في قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

  الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الرسوم الصخرية بحائل سجل مصور لحياة ونشاط الإنسان في المنطقة منذ قبل التاريخ

أخبار محلية
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