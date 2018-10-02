“العمل”: راتب شهر مكافأة نهاية خدمة للعمالة المنزلية عن 4 سنوات عمل متتالية

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، بحسب ما نصت عليه لائحة عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم.
وتنص اللائحة على أن يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةّ، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ، مالم يرغب العامل في تحويله على حساب بنكي محدد. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت وزارة العمل في مايو 2014 لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بموجب قرار من مجلس الوزراء.
بدوره، أوضح برنامج العمالة المنزلية “مساند” أنه يحق لصاحب العمل تجربة العاملة لمدة لا تزيد عن (90) يوماً، للتحقق من كفاءتها وسلامة سلوكها الشخصي.