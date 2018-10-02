مدير جامعة الأمير سطام يتفقد كليات الجامعة بالأفلاج

تفقَّد معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كليات الجامعة في محافظة الأفلاج، رافقه خلالها وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الجمعة وعدد من منسوبي الجامعة .بدأت الزيارة بتفقد مبنى الطالبات للأقسام العلمية واطلع على جميع مرافقه من قاعات دراسية أو معامل وكذلك تفقد الخدمات المساندة مثل الكافتريا ومنافذ بيع الكتب ثم توجه بعد ذلك هو والوفد المرافق إلى مبنى الطالبات للأقسام الأدبية استمع خلال هذه الجوله إلى شرح مفصل من المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري حول أبرز التحسينات التي تمت وكذلك ماسيتم من تحسين للمبنى خلال الأيام القريبة القادمة وذكر الحامد بعد زيارة مبنى الطالبات حرصه على متابعة أعمال التحسينات في المبنى الحالي والتي ستساهم بمشيئة الله في تهيئة البيئة المناسبة لبناتنا الطالبات لحين اكتمال مبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية والذي يأمل معاليه أن يكتمل في أسرع وقت
وفي نهاية الجولة التفقدية توجه مدير الجامعة إلى مشروع مبنى كلية العلوم والدراسات الأنسانية اطلع خلال هذه الجولة على سير العمل وماتم انجازه خلال الفترة الماضية وكذلك ماهو مخطط انجازه خلال الفترة القادمة
يذكر أن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 86600 متر مربع، ومسطح الدور الواحد 7860 متراً مربعاً. ويتألف المبنى من ثلاثة أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية ألفي طالبة، إضافة للقسم الإداري والخدمات المساندة في الكلية.
وقد ناقش الحامد مع مقاول المشروع والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع مراحل سير العمل. وقد أكد معاليه ضرورة العمل الجاد المتقن لإنجاز المشروع حتى يكون المبنى جاهزاً لاستقبال طالبات المحافظة في أسرع وقت ممكن.