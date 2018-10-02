تعليم الخرج يعقد اللقاء التعريفي بالدليل التنظيمي والإجرائي لمرحلة رياض الأطفال

عقدت إدارة تعليم الخرج ممثلة في الشؤون التعليمية قسم رياض الأطفال اللقاء التعريفي بالدليل التنظيمي والإجرائي لمرحلة رياض الأطفال في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١/١٧ بمقر روضة الجامعة الأهلية بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.سماح بنت مبارك الذيبان ورئيسة قسم رياض الأطفال أ. صالحة عسيري ومساعد مدير الإعلام والإتصال أ.فاطمة العثمان ورئيسة قسم شؤون المعلمات أ. ليلى الشهراني ورئيسة قسم الإختبارات والقبول أ.جميلة المهنا ومشرفة التعليم الأهلي والأجنبي أ.زينه الحربي ومشرفة رياض الأطفال أ. مرنة المزيني وعدد من المشرفات ومديرة مدارس الجامعة الأهلية أ.منيرة الحميد ومديرة روضة مدارس الجامعة أ. نادية الحقباني وقائدات الروضات والوكيلات بنوعيها الحكومي والأهلي .
بدأ اللقاء بمقدمة للقاء التعريفي بالدليل التنظيمي والإجرائي قدمتها رئيسة قسم رياض الأطفال أ.صالحة عسيري رحبت بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.سماح الذيبان وبالحاضرات ثم تحدثت عن كمية الضغوطات التي تواجه القائدات وحثهم على تحمل ذلك وإيجاد الحلول المناسبة ثم أردفت قائلة ونحن كلنا يداً واحدة في الرخاء والشدة ثم وجهت الشكر لهن وللحاضرات .
ثم كلمة مساعد مدير التعليم أ.سماح الذيبان رحبت في بدايتها بالحاضرات جميعهن وتحدثت عن الطفولة المبكرة والتي تتميز بتحولات سريعة في النمو الجسدي والتطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي ، وأن تفعيل البرامج التربوية والشمولية التي تغذي مرحلة رياض الأطفال تعمل على تعزيز النمو والتطور لدى الأطفال من خلال تعاملهم مع معطيات بيئات محفزة وآمنة لقدراتهم مما يسهم في تحقيق أهداف التعلم بشكل عام ، ثم حثت القائدات بالقيام بمهامهم ومسؤولياتهم في الدليل التنظيمي والاجرائي .. وأضافت “كلنا ثقة بكم وبجميع المنسوبات في تطبيق هذا الدليل ورصد الآراء والمقترحات وتطويره ” .ثم وجهت شكرها لقسم رياض الأطفال ، الاختبارات والقبول ، إدارة الإعلام والإتصال، والتعليم الأهلي والأجنبي والشكر موصول لمدارس الجامعة ممثلا بمشرفة مدارس الجامعه أ. منيرة الحميد وقائدة الروضة أ. ناديه الحقباني على حسن الضيافة وكريم الاستقبال ثم قامت بتكريم الحقباني بشهادة شكر وباقة ورد .
تلاها كلمة رئيسة قسم الإختبارات والقبول أ.جميلة المهنا وكان محورها عن أطفال التجاوز والقبول .
في البداية رحبت بالحاضرات ثم تحدثت عن آلية العام الماضي وأنه يقتصر على أطفال التجاوز، وأن هذا العام أصبح فيه تطور وتشعب في القبول ، ثم تحدثت عن اطفال التجاوز والمشكلات التي تواجههم وتعثر القبول وطرح الأفكار والمقترحات التي تساعد على حلها ..
ثم مداخلة لمساعد مدير إدارة الإعلام والإتصال أ.فاطمة العثمان رحبت بالجميع ثم أشارت إلى أن عمل أقسام الإدارة يعتبر منظومة واحدة ، فبالنسبة لإدارة الإعلام تقوم بتوثيق جميع المنجزات والأعمال على الملف الإعلامي الوزاري وأن هذا العام صدر تعميم بأن جميع المراحل في المدارس ورياض الأطفال يجب رفع منجزاتهم على الملف الإعلامي ، ثم تطرقت إلى الحديث عن آلية إرسال المنجزات وأنه لايتم إرسال إلا مايمثل إدارة تعليم الخرج ، ثم تحدثت عن إدارة الحسابات وأنه صدر تعميم بإغلاق جميع الحسابات ماعدا حساب “تويتر” ويكون وفق الضوابط المدروسة ، وفِي ختام حديثها وجهت الشكر للحاضرات على حسن إستماعهن .
ثم كلمة رئيسة قسم شؤون المعلمات أ.ليلى الشهراني رحبت بالحاضرات ثم تحدثت عن آلية تسديد عجز المعلمات .
تلاها كلمة مشرفة التعليم الأهلي والأجنبي أ.زينة الحربي ، ثم توجيهات رئيسة قسم رياض الأطفال أ.صالحة عسيري في كتابة الخطابات الرسمية والزيارات والرحلات والإستجابة لمتطلبات القسم .
عقب ذلك كلمة مشرفة رياض الأطفال أ.مزنة المزيني تحدثت عن نماذج الدليل التنظيمي وعن التدريب .
ثم كلمة مشرفتي رياض الأطفال أ.عهود الحربي وأ.لطيفة الحميد ومحور حديثهن عن التقاريرالدورية وبطاقات الملاحظة والدليل التنظيمي .
تلاها كلمة مشرفة رياض الأطفال أ.تهاني الصعب تحدثت فيها عن الحضانات .
وفِي ختام اللقاء وجهت أ.صالحة عسيري شكرها وتقديرها للحاضرات ولمديرة الروضة أ. نادية الحقباني على حسن الضيافة .