كاتب يكشف عن رفض شركات توظيف المتنقبات ورد وزير العمل بعد إبلاغه بالأمر

قال الكاتب الصحفي محمد الأحيدب أنه أبلغ وزير العمل والتنمية المهندس أحمد الراجحي عن رفض بعض شركات القطاع الخاص توظيف السعوديات في حال علمهم بأنهن متنقبات.
جاء ذلك في تغريدة للأحيدب عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أبلغت وزير العمل بأن بعض القطاع الخاص يعجبون بالسيرة الذاتية للمتقدمات السعوديات ثم يسألونها هاتفيا هل انت محجبة ام منقبة وإذا أجابت بأنها( منقبة)اعتذروا عن قبولها بعبارة (لانقبل الا محجبات)”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزير ردّ عليه بأن عليهن الإبلاغ عنهم فورا، وأن الوزارة ترفض هذا، وأبلغ مساعديه بتقصي الأمر وإيضاحه للعموم.