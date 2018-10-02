نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السعودية للكهرباء” تعتذر لمشتركيها وتستكمل إعادة الخدمة لهم.. وتشكل فريقاً فنياً للوقوف على أسباب الحريق
02/10/2018   12:34 ص

“السعودية للكهرباء” تعتذر لمشتركيها وتستكمل إعادة الخدمة لهم.. وتشكل فريقاً فنياً للوقوف على أسباب الحريق

+ = -
430

أكدت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين المتضررين من الانقطاع الناتج عن حريق تعرضت له إحدى محطات الكهرباء شمالي الرياض، مساء اليوم الإثنين.

وكانت الشركة قد عزلت المحطة المتضررة وباشرت إيقافاً جزئياً للخدمة بشكل مؤقت عن الأحياء المجاورة للمحطة أثناء عمليات إخماد الحريق، وذلك لدواعٍ تتعلق بسلامة فريق مكافحة الحريق من الدفاع المدني وفرق الصيانة والطوارئ بالشركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ”السعودية للكهرباء” المهندس زياد الشيحه أنه تم تطويق جميع الأضرار التي نتجت عن الحريق الذي شهدته محطة الكهرباء في حي النفل شمالي الرياض، مبيناً أن المحطة المتضررة تمثل واحدة من ألف محطة من محطات الجهد الفائق المنتشرة في مناطق المملكة.

وبشأن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، قال إنه تم تشكيل فريق فني من المهندسين والصيانة بالشركة بمشاركة الشركة المصنعة من السويد والنرويج للوصول للأسباب التقنية التي أدت للحريق، مشدداً على أن الأولوية كانت تتمثل في السيطرة على الحريق أولا، ثم إعادة الخدمة لجميع المتضررين، وهو ما تم فعلا خلال فترة وجيزة.

وركّز الرئيس التنفيذي للشركة على أنه تم إطفاء المحطة خلال زمن قياسي من قبل الدفاع المدني والقيام بعمليات التبريد وعدم انتشار الحريق لأجزاء أخرى، وتم إطفاء الحريق والسيطرة على الحادث وإرجاع الخدمة بدون أي إصابات.

وفي سياق متصل، عبّرت الشركة عن عميق أسفها للانقطاع المؤقت الذي حصل لبعض المشتركين، مقدمة لهم اعتذارها الشديد.

“السعودية للكهرباء” تعتذر لمشتركيها وتستكمل إعادة الخدمة لهم.. وتشكل فريقاً فنياً للوقوف على أسباب الحريق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005421.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.