بالفيديو.. لأول مرة “عموري” يكشف سبب رحيله عن العين

كشف لاعب الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، لأول مرة سبب انتقاله للهلال ورحيله عن نادي العين الذي لعب له منذ عام 2006، بمبلغ خيالي.
وأوضح عموري أنه بعد أن دخل فترة الستة أشهر التي يحق له التفاوض فيها مع أي نادٍ، قام هو بالاتصال على مسؤولي نادي العين لمعرفة رأيهم، إلا أنهم لم يردوا على اتصالاته، مؤكدا على أن ذلك التصرف يدل على عدم رغبتهم في التجديد معه.
وأضاف عموري، في برومو حلقة “الجماهير” التي ستذاع غدا على “دبي الرياضية”: “إذا انت بتراقبني في كل شيء تعالى عش حياتي”، رافضا أن يقدمه أحد للجماهير على أنه شخص سيئ، ومشيرا إلى أنه تعرّض للظلم الذي جعله يكره الحلم الذي يريده.
يُذكر أن موقع “فوربس ميدل ايست” المهتم بشؤون المال ذكر أن تقارير صحفية قدّرت قيمة صفقة اللاعب مع الهلال بنحو 60 مليون ريال سعودي، في أغلى صفقة انتقال للاعب كرة قدم في منطقة الخليج العربي.