بالصور.. نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 70%.. نائب أمير الشرقية يتفقد مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف

كشفت زيارة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، لمشروع تطوير وسط العوامية في محافظة القطيف، الذي يُعد أحد المشاريع التنموية التي تجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره عن نسب الإنجار التي وصل إليها المشروع.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، لسموه أن مشروع وسط العوامية بلغت نسبة إنجازه 70%، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من عناصر متعددة، وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 مترا مربعا، والذي يُعتبر قلب المشروع ويتكون من ثلاثة مبانٍ تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية، ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية، والتي تُعدّ من أبرز المعالم في المشروع، وهي خمسة أبراج بمساحة 866 مترا مربعا.
وأضاف أن المشروع يحتوي على المبنى التراثي بمساحة 1200متر مربع وصُمم بهوية معمارية جميلة، وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة ويحيط بالفناء ممر مظلل بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي، وبمساحة إجمالية تقدَّر بـ 4327 مترا مربعا، والذي يضم سبعة مبانٍ متفاوتة الأحجام، وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أُعدت للاستثمار.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي على حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات، منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة بعدد 200 شجرة نخيل و500 شجرة ملونة، تضم في جنباتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق.