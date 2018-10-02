بعد السيطرة على الحريق بدون إصابات.. إعادة التيار الكهربائي لعدد من أحياء شمال الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء مساء اليوم الإثنين عن إعادة الخدمة الكهربائية لكل المشتركين المتأثرين بالانقطاع جراء الحريق الذي اندلع في محول إحدى محطات الكهرباء بشمال الرياض.
وقالت الشركة في بيان رسمي : “نؤكد إعادة الخدمة لكل المشتركين المتأثرين بالإنقطاع جراء الحريق في المحطة، و نقدم لهم شديد الإعتذار، كما نقدم شكرنا للدفاع المدني على ما بذلوه من جهود كبيرة، كما انه لم تسجل أي إصابات – ولله الحمد”.
يشار إلى أن حريقا قد اندلع عصر اليوم في المحول التابع لإحدى محطات الكهرباء بشمال الرياضوتسبب في انقطاع الكهرباء بعدد من الأحياء حتى تمت السيطرة عليه وإخماده.