بالفيديو.. السند يوضح حكم ارتداء الأصلع “الباروكة”

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم (الإثنين)، حكم ارتداء الأصلع سواء كان رجلا أو امرأة للشعر الاصطناعي “الباروكة”.
وقال خلال رده على سؤال متصل في برنامج “يستفتونك” الذي يذاع على قناة “الرسالة”: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس “الباروكة”، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة”.
وتابع الشيخ السند استشهاده بأقوال النبي: “هكذا هلكت نساء بني إسرائيل لما اتخذن كبة من الشعر، فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز، فجاء النهي عنها منعًا للتدليس، خاصة في أمور الزواج والنكاح”.
وفق “أخبار 24”.