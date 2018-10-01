بالفيديو.. تعرّف على كيفية إسعاف الشخص الغريق

أوضحت وزارة الصحة كيفية إجراء الإسعافات الأولية للشخص الذي تعرض للغرق، قبل وصول فريق الإسعاف.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو قصيرا للخطوات التي يجب اتباعها لإسعاف الغريق، والتي تبدأ بوضعه على أرض مستوية، والتأكد من استجابته بهز كفيه ومناداته، ومن ثم التحقق من التنفس، ثم طلب الإسعاف. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يجب التعامل مع الغريق وفقاً للحالة التي يكون عليها، والتي لا تخرج عن 3 حالات، إما أن يكون يتنفس، أو لا يتنفس، أو عدم وجود نبض، مبينة الخطوات التي يجب اتباعها مع كل حالة.
لا تستغرق مشاهدة هذا الفيديو سوى لحظات، لكنه قد يهب عمراً لمن تحب pic.twitter.com/4YFsnSpRY9
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨