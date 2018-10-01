المتهم بقضية “دق على عمتك” أُصيب بجلطة قبل شهر وأغمي عليه أثناء جلسة محاكمته

ذكرت مصادر أن المتهم في الواقعة التي عُرفت بقضية “دق على عمتك” سقط مغشياً عليه أثناء حضوره الجلسة الرابعة لمحاكمته بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة على كرسي متحرك، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال شقيق المتهم إن أخاه تعرض قبل شهر لجلطة وهو في السجن، أُصيب على إثرها بشلل نصفي، مؤكداً، بحسب “سبق”، أن لديه تقريراً يثبت أن حالته الصحية سيئة جداً، وأصيب بالإغماء أثناء المحاكمة لعدم قدرته على تحمل وقائعها.
يُذكر أن شرطة مكة المكرمة أعلنت قبل نحو شهر ونصف توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته، بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور بعدة اتهامات لثنيه عن تسجيل المخالفة، حيث اشتهر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “دق على عمتك”.