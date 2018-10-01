مدير جامعة الإمام يوجه بخروج الطلاب والطالبات لتعذر إكمال اليوم الدراسي

وجّه مدير جامعة الإمام، الدكتور سليمان أبا الخيل، بخروج الطلاب والطالبات في وقت مبكر من اليوم الإثنين، لتعذر إكمال الدراسة.
وقالت الجامعة في بيان لها إن التوجيه جاء نظراً لتعرض أحد الكيابل خارج المدينة الجامعية المحيطة بجامعة الإمام لعطل عام، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على كافة العمادات والوحدات والكليات في المدينة الجامعية، ولسلامة جميع الطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اندلاع حريق في محول إحدى محطات الكهرباء شمال الرياض وتم عزل المحطة حتى إكمال عملية الإطفاء.