المالكي: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمنع هبوط طائرة أممية لنقل أبناء الرئيس السابق

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد، تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تمنع هبوط طائرة أممية لنقل أبناء الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة مع انتهاكات الميليشيات.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين أن التحالف فنَّد انتهاكات الميليشيات الحوثية من خلال رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة، مجددا تأكيد التحالف والحكومة اليمنية على رفض تقرير الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف المالكي أن كل المنافذ في اليمن تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية، مبينا في الوقت ذاته أن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن قوات التحالف تتصدى لمحاولات الحوثي عرقلة الملاحة البحرية، مشيرا إلى تقدم لقوات الجيش اليمني في مختلف الجبهات.