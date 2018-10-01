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أخبار محلية > الكويت تأسف لمعلومات مغلوطة على مواقع التواصل حول نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان
01/10/2018   7:51 م

الكويت تأسف لمعلومات مغلوطة على مواقع التواصل حول نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن ارتياح دولة الكويت للزيارة الأخوية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية أمس الأحد 30‏/9‏/2018 وللنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تلك الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات التي جرت خلالها اتسمت بالروح الأخوية الحميمة بين البلدين والحرص على تحقيق مصالحهما العليا المشتركة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون. وفق “أخبار 24”.

كما أعرب المصدر من جانب آخر عن أسفه لما يتم تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام، وخاصة التواصل الاجتماعي منها، من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة، مؤكدا أن تداول مثل هذه المعلومات يُعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين، كما يهدف إلى النيل من المصالح العليا لهما.

الكويت تأسف لمعلومات مغلوطة على مواقع التواصل حول نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان

أخبار محلية
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