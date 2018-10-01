أكتوبر.. شهر التوعية بسرطان الثدي.. أبرز الحقائق والإحصائيات حول المرض

ترتدي أبرز مدن العالم اللون الوردي في شهر أكتوبر من كل عام، إذ يعتبر هذا اللون رمزاً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي، والذي يصيب نحو مليوني امرأة حول العالم سنوياً، ويعد أحد أكثر السرطانات المسببة للوفاة بين النساء عالمياً وفي السعودية.
وبحسب وزارة الصحة؛ فإن سرطان الثدي يهاجم السعوديات في سن مبكرة مقارنةً ببلدان العالم المتقدمة، مما يشكل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً، ويصعب علاج معظم الحالات التي يتم اكتشافها بمراحل متأخرة.
وفي بداية شهر أكتوبر، وتحت شعار “التوعية بسرطان الثدي”.. نستعرض أهم الحقائق المتعلقة بهذا المرض وفقاً لـ”منظمة الصحة العالمية”:
– سرطان الثدي هو أحد أنماط الأورام الخبيثة الشائعة، وينتج عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي.
– أحد أكثر أنواع الأورام شيوعاً التي تصيب السيدات باختلاف أعمارهن.
– الكشف المبكر يساعد على سرعة علاجه والشفاء منه بنسبة 90 في المئة.
– سرطان الثدي يصيب الرجال أيضًا، ولكن بنسبة أقل.
– نسبة الإصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر في جميع دول العالم، بنحو 1.38 مليون حالة جديدة، و458 ألف حالة وفاة سنوياً.
– يتوقع زيادة معدلات الإصابة به إلى أكثر من أربعة أضعاف خلال الـ20 عاماً المقبلة في منطقة الشرق الأوسط.
– لوحظ انخفاض معدل الوفيات في الدول المتقدمة؛ بسبب اتباع برامج الكشف المبكر والعلاج الحديث.
وتخصص وزارة الصحة السعودية عدداً من البرامج الشاملة لمكافحة سرطان الثدي كجزء من الخطط الوطنية لمكافحة السرطان، وتنفذ مجموعة من الحملات السنوية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الصحية الخاصة بسرطان الثدي، في شتى مناطق المملكة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض لدى النساء، ومدى خطورته وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب شرح مفصل عن كشف “الماموغرام” وطريقة عمله، وأيضاً آلية الفحص الذاتي للثدي.