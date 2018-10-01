والد الطالب الغريق بجدة: إدارة المدرسة تنصلت من ابني ولم ترافقه في الإسعاف.. والمدرب كبير بالسن ولا يستطيع ممارسة الإنقاذ

روى المواطن سامي الحربي؛ والد الطفل (محمد) الذي غرق في مسبح مدرسته النموذجية الأولى الابتدائية في جدة، تفاصيل جديدة حول ما تعرض له نجله وطريقة تعامل إدارة المدرسة والمدرب أثناء محاولة إسعافه.
وقال الحربي، إنه لم يذهب أحد من إدارة المدرسة مع ابنه أثناء قيام فريق الهلال الأحمر بنقله للمستشفى، معربا عن أسفه لهذا التصرف الذي أكد أنه يشير لمحاولة إدارة المدرسة للتنصل من واجبها ومسؤولياتها الأدبية والإنسانية.
ووجه والد الطفل وفقا لـ”المدينة” اتهاما لإدارة المدرسة والتعليم والمدرب بالتقصير والإهمال في الحفاظ على سلامة الطلاب، مشددا على أنه مستمر في دعواه ضد الأطراف الثلاث.
وكشف الحربي أن المدرب من جنسية عربية وكبير في السن، ولا يستطيع ممارسة مهنة الإنقاذ خاصة في ظل صغر سن المتدربين وعددهم الكبير.
وأشار إلى أن النيابة العامة أخذت أقواله في القضية، واستدعت مدرب السباحة نهاية الأسبوع الماضي، وجار التحقيق معه لكشف ملابسات غرق ابنه.