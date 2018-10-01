وزير المالية: لن تفرض أي رسوم جديدة غير ما تم الإعلان عنه سابقاً

قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة التزمت بما أعلنته قبل عامين أنها لن تفرض أي رسوم إضافية غير ما تم الإعلان عنه عبر برنامج “تحقيق التوازن المالي”.
وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر وزارة المالية أمس الأحد لإعلان البيان التقديري لموازنة الدولة للعام المقبل، أنه لن توجد أية إجراءات إضافية خلال 2019 غير ما تم الإعلان عنه سابقاً.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمصلحة المواطن في الدرجة الأولى، والتأكد من حصوله على الخدمة بدرجة مناسبة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مجموعة من المبادرات للتأكد من توفر الخدمات الأساسية للمواطن . وفق “أخبار 24”.
وكشف الجدعان عن وجود خطة لتوفير شبكات مياه وصرف صحي للمناطق التي لم تصل إليها تلك الخدمات.
يذكر أن الحكومة أقرت في ديسمبر 2016 برنامج “تحقيق التوازن المالي” بهدف تحقيق ميزانية متوازنة، وترتكز على عدة محاور أبرزها رفع كفاءة الإنفاق، تصحيح أسعار الطاقة والمياه، تنمية الإيرادات غير النفطية، إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).